Зеленски пие по 10 чаши кафе на ден и спи по пет часа

Журналистката от "Ню Йорк Таймс" Ким Баркър е един от хората, който е имал възможността да прекара време с украинския президент Володимир Зеленски. Тя се е присъединила към него по време на пътуване до фронтовата линия. Според репортажа й, Зеленски прекарва около пет часа на ден в сън и пие до 10 чаши кафе на ден. По време на разговора между двамата украинският президент е засегнал и ситуацията в Близкия изток, наред с други теми.

Ким Баркър подчертава в публикацията си, че достъпът до Володимир Зеленски е труден - офисът на президента преди това е отхвърлял искания от други репортери за среща с украинския лидер.

Баркър е имаба възможността да прекара около 90 минути с политика по време на посещението му на фронтовата линия. По време на разговора Зеленски коментира, наред с други неща, атаката на САЩ и Израел срещу Иран.

Публикацията описва подробно и личния живот на украинския държавен глава. Според съветниците на Зеленски, цитирани от Баркър, той спи около пет часа на ден и пие до 10 чаши кафе на ден.

Ким Баркър e отлазявала войната в Афганистан и Пакистан за The Chicago Tribune, а сега пише репортажи за войната в Украйна за The New York Times. Тя е добре запозната с ограниченията на тези ресурси. Читателите могат да бъдат объркани от новинарски цикъл, който изглежда като безкраен списък от бомбардировки, атаки с дронове и жертви. Така че, когато се появи възможността да се съсредоточи върху човешкия живот в рамките на даден конфликт, тя се възползва от нея.

Зеленски се съгласява да се види с нея след като вниманието на света се насочи към Иран. Пътуването предложи интимен поглед към президента и хората около него четири години след началото на войната. В скорошно интервю Баркър обсъди какво е било преживяването и защо е важно да се включат определени подробности - като например броят на кафетата, които Зеленски изпива на ден.

"Никога не съм имал толкова много време с лидер. Веднъж интервюирах Хамид Карзай, бившия президент на Афганистан, и успях да отделя около 40 минути с него. Зеленски не отделя такова време в повечето случаи", разказва тя за преживяното. "В този момент мисля, че екипът му се опитва да го покаже като човешко същество. Мисля, че се опитват да направят каквото могат, за да кажат, че тази война в Украйна все още продължава. Те казват: "Имаме нужда от помощ. Готови сме да направим каквото можем, за да помогнем на съюзниците си в Близкия изток, но все още се нуждаем от помощ."

Тя се пита как да накараш един политик да изглежда като човешко същество? Как да накараш някого да каже нещо, което не е очаквал да каже? Как да накараш хората да се опитат да се поставят на мястото на някой, който се опитва да води тази страна от четири години?

"В един момент всички обядваме и той седи срещу мен, и си мисля, че би било небрежно от моя страна, ако не започна разговор, затова просто попитах: "Какво има за обяд?" Той ми разказа как дори професионални готвачи са се присъединили към армията, за да готвят", споделя тя. "Той беше до украинския командир, Александър Сирски, така че просто попитах: "Колко спите вие?" И тогава те започнаха да се шегуват помежду си. Мисля си, че Зеленски е бивш комик - има чувство за хумор. Така че се опитвам да се осланя на това и да покажа нечия човечност и мисля, че хуморът прави това."

Ким Баркър толкова харесала Украйна, че е решила от Лондон да се премести в Киев.

"В известен смисъл това ме прави още по-развълнувана от тази история, защото намирам Украйна за наистина очарователна. Когато отразявах Афганистан, стигнах до момента, в който исках да бъда там през цялото време. Исках да бъда там и да преживея историята повече. Не очаквах да се чувствам така към Украйна. Мислех, че това ще е нещо, което ще правя няколко години - но ето ме, влюбвам се отново", казва тя.