Зам.-министъра на отбраната: Всички мерки за сигурност са взети

Зам.-министърът на отбраната Йордан Божилов гостува в предаването "Денят ON AIR" и заяви, че рисковете от конфликт в Близкия изток са многобройни. “Важното е да имаме добър анализ и да вземаме адекватни мерки”, каза зам.-министърът.

"Първият риск, пред който бяхме изправени, беше за нашите сънародници в региона. Този риск вече го няма, но развитието на конфликта довежда до рискове, свързани с икономиката, с енергоресурсите. Развитието на ситуацията може да доведе до различни рискове", смята Божилов.

US военните самолети

Зам.-министърът на отбраната коментира и американските военни самолети, които са на летище "Васил Левски" и "Враждебна".

“Решението е дадено на база на българския закон по искане на американската страна доста преди да започне войната в Близкия изток. Те са тук според законодателство. Единствено разглеждаме тяхното пребазиране. Със самолетите върви и логистична поддръжка", обясни Божилов пред Bulgaria ON AIR.

Национална сигурност

Той сподели, че няма притеснения и всички мерки за сигурност са взети.

"Усилването на източния фланг предвижда различни мерки, основно са тренировъчни дейности. Войната в Иран, в Близкия изток, е сериозно предизвикателство, но не трябва да забравяме, че до нашите граници се води пълномащабна война, която засяга националната ни сигурност. Противовъздушната отбрана на всички страни в НАТО е комплексна система", подчерта зам.-министърът на отбраната.

По думите му армията е била недофинансирана, много от процедурите за придобиване на нови системи са се забавили, въпреки това "българските военнослужещи правят всичко възможно да бъдат на нивото на рисковете и заплахите".

"Действително има забавяне в доставките, а има нови предизвикателства, срещу които не сме мислили, че ще се изправим - дронове, роботизирани системи, изкуствен интелект", отбеляза Божилов. Попитан за летателния живот на МиГ-овете, той уточни, че до 2030 г. самолетите, при подходящо поддържане, ще могат да изпълняват бойни задачи.

