Опит за “политическо освежаване”: Стари муцуни и нови имена в листите

Навлизаме в решаващ политически момент – броени дни преди предсрочните парламентарни избори на 19 април, България отново е в познатия цикъл на нещо средно между политическа кампания и последни дни работа на парламента. Партиите вече подредиха листите си, а битката за властта започва да се изостря – не само между традиционните опоненти, но и вътре в самите политически лагери.

На пръв поглед – позната картина, но този пъти с нов участник. Левицата влиза в тези избори раздробена.

Листите също показват промяна. Освен познатите лица, този път виждаме и нови имена – експерти, публични фигури и спортисти

Част от тях са опит за обновяване и привличане на доверие, други – знак за вътрешни напрежения и подмяна на стари кадри. В някои партии ясно личи стратегия за “освежаване“, в други – по-скоро опит да се запази контролът чрез лоялни кандидати.

И докато политиците се подреждаха за изборите, парламентът преживява последните си дни в ускорен режим. Бюджетни решения, закони, свързани с европейското финансиране, и натрупани от месеци законодателни промени. Част от тях бяха приети набързо, други останаха блокирани – заради липса на кворум, политически сблъсъци или просто липса на време.

Така Народното събрание приключва мандата си не с ясно политическо наследство, а с усещане за недовършена работа.

На прага на поредната предизборна кампания - в каква битка влизат партиите? Дебат по темата в студиото на "Директно" с политолозите Милен Желев и Светлин Тачев.

