Операция в Украйна дава стратегически уроци за Запада и дроновете

Западните въоръжени сили инвестират сериозно във войната с дронове, след като видяха въздействието им в борбата на Украйна срещу руската инвазия. И макар да не е необходимо да усвояват всеки урок, настоящи и бивши военни служители казват, че една голяма операция си заслужава да бъде изучена внимателно, пише Business Insider.

Майор Рейчъл Мартин, директор на Курса за безпилотни средства с повишена смъртоносност на американската армия, създаден с цел ускоряване на обучението по водене на война с малки дронове, заяви пред Business Insider, че Операция „Паяжина“ от 2025 г. е „единственото събитие, което преподавам на студентите“.

По време на операцията Украйна внесе контрабандно дронове в Русия, докара ги до позиции в близост до руски летища и ги изстреля срещу стратегически важни самолети. Украинските дронове поразиха 41 руски военни самолета и нанесоха щети, оценявани на 7 милиарда долара.

Ударите показаха как арсенали от малки, евтини дронове могат да унищожат скъпоструващи военни активи далеч от фронта — и колко трудно е да се защитиш срещу тях.

Операцията беше сложна и отне около година и половина планиране, но, според Мартин, тя показа, „че с малко пари може да се унищожи нещо на стратегическо ниво“, в този случай бомбардировачи и други скъпи самолети.

Това струва на Русия милиарди долари, когато „вече е в затруднено финансово положение поради продължителната война“.

Виждайки как такъв евтин удар унищожава активи, чието възстановяване може да отнеме години, тя каза, че „това беше голямо откровение за света“. То подчерта не само какво е възможно с атакуващите дронове в нападение, но и критичните уязвимости.

Осъзнаване на необходимостта от защита

Украинската операция предизвика осъзнаване в Запада за необходимостта от значително по-голяма защита на въздушните бази, особено на тези, които приютяват важни инструменти за мисии, като елементи на ядреното възпиране.

Генерал-лейтенант Андрю Гебара, заместник-началник на щаба по стратегическо възпиране и ядрена интеграция на ВВС на САЩ, каза за операцията миналата година, че „разрушителни“ технологии като дроновете, наблюдавани във войната в Украйна, „ще имат големи последствия не само за нашите бомбардировъчни сили или ядрените ни сили, но наистина за всяка критична инфраструктура“.

„Имаме способности за противодействие на дронове в тези бази. Трябва ли да продължим да се модернизираме? Трябва ли да ускорим процеса?“, каза той. „Да, абсолютно, всичко това.“

По-голямата част от най-стратегическите въздушни ресурси на САЩ са базирани на територията на континенталната част на страната. Американската въздушна мощ също зависи в голяма степен от военни самолети, разположени във военновъздушни бази по целия свят. Защитата срещу дронове се оказа предизвикателство както в страната, така и в чужбина, както показаха катастрофата в Tower 22 и редица инциденти на територията на САЩ.

Европейските военновъздушни бази също се сблъскаха с предизвикателството на дроновете, което прави поуките от операция „Spiderweb“ особено значими.

О.р. въздушният маршал Грег Багвел, който е прекарал 36 години в британските Кралски въздушни сили и е заемал поста директор по съвместни военни действия, заяви миналия месец, че операция „Spiderweb“ съдържа ключови уроци, които съюзниците от НАТО трябва да усвоят.

Когато става въпрос за съвременна война с дронове, Западът има повече да научи от операции като „Spiderweb“, отколкото от ежедневните сражения с дронове на фронта, заяви той в британския мозъчен тръст „Чатъм Хаус“. Западът не е задължително да се ангажира с тежки сражения с квадрокоптери на фронта, когато разполага с артилерия и значителна въздушна мощ.

„Уроците, които трябва да научим, са по-скоро от операция „Спайдъруеб“, където Украйна използва тези дронове по много по-усъвършенстван начин и наистина започна да унищожава някои значими цели“, каза Багвел. Тази операция имаше стратегически ефект на високо ниво върху по-силен противник при сравнително по-ниски разходи. Това е асиметрична война, която Западът не може да игнорира.

САЩ използват дронната война по начини, които надхвърлят демонстрираното от „Spiderweb“, като се опират на други уроци от войната. В войната си с Иран, която започна миналия месец, САЩ използваха дронове за атакуване на ирански цели, включително новите дронове LUCAS за еднопосочна атака.

Те все още прилагат и традиционни дронни тактики, като използват платформи като безпилотния ударно-разведочен дрон MQ-9 Reaper.

Новият курс на армията за дронове е само един от многото начини, по които тя развива своите способности за водене на война с дронове, наред с други стъпки като плановете за закупуване на поне един милион дронове през следващите две години. Съюзниците в НАТО предприемат подобни стъпки.

Мартин каза, че тяхната сила е неоспорима, а самият курс е създаден, защото армията е видяла, че изостава в областта на воденето на война с малки дронове и е трябвало да поправи това. Но САЩ не се намират в същата екзистенциална борба, в която е Украйна, нито се сблъскват със същия недостиг на оръжия.

Дроновете са поддържали Украйна в борбата срещу Русия, дори когато другите оръжия са се изчерпали. Те обаче не са били решаващи, което показва, че големите запаси от традиционно и модерно оръжие все още имат значение.

Курсът на американската армия учи войниците, че дроновете не винаги са подходящото оръжие.

Багвел също така предупреди да не се разчита прекалено много на дроновете. Той каза, че дроновете са били „изключително полезни“ за Украйна, но „те не са спечелили войната за нито една от страните“.

Той каза, че Украйна „е трябвало да се адаптира и да се бори по единствения начин, по който може, и аз ги аплодирам за това, което са направили. Но за нас на Запад възниква въпросът дали това е начинът, по който искаме да воюваме“.