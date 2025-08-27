35% от децата в България живеят в риск от бедност и това е най-високият процент в Европейския съюз.

"Това не е просто една цифра, а това показва, че голям брой деца нямат равен старт с останалите. Това е най-високият процент в Европа и даже е нарастващ. Тази седмица в Женева тече предварителната сесия - веднъж на 4 години Съветът за правата на човека към ООН дава възможност на всяка държава членка да получи препоръки от останалите за това как да гарантира правата на човека. Една от препоръките е да се даде гаранция, че държавата ще се справи с детската бедност", каза изпълнителният директор на Фондация "Конкордия" Станимир Георгиев за "България сутрин".

По думите му причините са много различни.

"Едни от тях са политиките и невъзможността на всички да си взаимодействат. Една от нашите препоръки, която ще дадем на делегациите на останалите страни, е, че България има нужда от национална стратегия за намаляване на детската бедност, също така има нужда от национална жилищна стратегия. Това ще даде сигурност на най-уязвимите семейства. Трябва да кажем и другата ни препоръка - нужни са по-ефективни мерки срещу отпадането от училище, сегрегацията и тормоза там", допълни Георгиев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той подчерта, че има напредък в някои области.

"Според нашата организация огромен пропуск е, че не се допитваме до мнението на самите деца. Те ще се върнат в училище, когато там е по-приятно за тях. Трябва да се вземе предвид, че образователните ни система е толкова добра, колкото е добра за най-уязвимите. Има голям брой деца, които ходят гладни на училище, нямат нужната екипировка. Трябва да сме много внимателни с кого се сравняваме. Не трябва да работи "на парче", а трябва да работим с всички - децата, техните родители", подчерта събеседникът.

Гледайте целия разговор във видеото.