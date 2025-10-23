IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Има ли върховенство на закона в България?

Коментар на Биляна Гяурова-Вегертседер

23.10.2025 | 21:16 ч. 11

България отново беше поставена под прожекторите на Европа - този път заради върховенството на закона. Поводът -  арестът на кмета на Варна, Благомир Коцев, който според част от евродепутатите е емблематичен случай за това докъде се простира независимостта на българската съдебна система.

Зад този конкретен случай обаче се крие по-дълбок дебат - за доверието в институциите, за влиянието върху правосъдието и за това доколко България спазва европейските стандарти, към които официално се е ангажирала.

И докато се заговори за специална работна група, която ще проведе мисия в България, се открои и друга позиция. Български представители в Европейския парламент  определиха всичко това като политически спектакъл, инструмент за натиск и изопачаване на реалността.

За нуждата от по-дълбок дебат по темата за върховенството на закона в България - разговор в студиото на "Директно" с директора на Българския институт за правни инициативи Биляна Гяурова-Вегертседер.

Гледайте видеото с целия разговор.

