Има ли върховенство на закона в България?

България отново беше поставена под прожекторите на Европа - този път заради върховенството на закона. Поводът - арестът на кмета на Варна, Благомир Коцев, който според част от евродепутатите е емблематичен случай за това докъде се простира независимостта на българската съдебна система.

Зад този конкретен случай обаче се крие по-дълбок дебат - за доверието в институциите, за влиянието върху правосъдието и за това доколко България спазва европейските стандарти, към които официално се е ангажирала.

И докато се заговори за специална работна група, която ще проведе мисия в България, се открои и друга позиция. Български представители в Европейския парламент определиха всичко това като политически спектакъл, инструмент за натиск и изопачаване на реалността.

За нуждата от по-дълбок дебат по темата за върховенството на закона в България - разговор в студиото на "Директно" с директора на Българския институт за правни инициативи Биляна Гяурова-Вегертседер.

Гледайте видеото с целия разговор.