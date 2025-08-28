Изпитите в 7. и 10. клас се връщат на една дата

Националните изпити в 7. и 10. клас догодина отново ще са на едни и същи дати, след като през миналата учебна година бяха в различни дни. Министърът на образованието Красимир Вълчев подписа заповед с графика на кючовите тестове.

В 4. клас националното външно оценяване по български език и литература ще е на 3 юни, а по математика - на 4 юни. И двата ще започнат в 10 часа.

На 17 юни първи в изпитните зали ще влязат десетокласниците. В 8 часа ще започне тяхното национално външно оценяване по български език и литература. Час по-късно - от 9, е изпитът по същата дисциплина на седмокласниците.

На 19 юни ще се проведе националното външно оценяване по новия формат - по математика и природни науки. За 10. клас началото е в 8 часа, за 7. клас - в 9 часа.

Изпитът по желание по чужд език в 7. клас е на 22 юни. За десетокласниците датата е 22 юни. Те могат са се яват по желание и на изпит за проверка на дигиталните компетентности - на 23 юни.

Догодина матурата по български език и литература в 12. клас ще се състои на 20 май, а на 23 май е вторият задължителен изпит по избираем предмет. Допълнителните матури по желание ще са от 26 май до 2 юни.