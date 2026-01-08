Китай се подигра на САЩ с песен и видео, генерирани от ИИ (ВИДЕО)

Китайското посолство във Вашингтон, окръг Колумбия, публикува генерирано от изкуствен интелект видео, което осмива това, което според него е двоен стандарт на САЩ по отношение на китайската търговия и технологичния напредък.

Стратегическите съперници остават в противоречие по широк кръг от въпроси - от търговията до Тайван. Вашингтон критикува масовия износ на Китай на силно субсидирани продукти като електрически превозни средства (EV), предупреждавайки за свръхпредлагане, причинено от намаленото вътрешно търсене. САЩ също така поддържат строги ограничения върху усъвършенстваните чипове, позовавайки се на опасения за националната сигурност относно военния им потенциал.

Пекин представи тези ходове като опит да се ограничи възхода му като икономическа сила и обвини САЩ в тормоз. Китай също така отвърна на удара, използвайки собствените си силни страни - като например монопола си върху голяма част от редкоземните минерали в света.

Китайското посолство сподели в социалните медии едноминутния музикален видеоклип, озаглавен "Breaking News: Another China Shock" (Извънредни новини: Още един шок за Китай). В него САЩ са изобразени като хип-хоп белоглав орел в костюм.

"О, не, това се случва отново. Китай построи нещо велико, приятелю!", пее тревожно хищната птица в микрофон. "Когато ние водим, това е "прогрес, уау". Когато Китай води, това е "свръхкапацитет."

Междувременно Китай - изобразен като трудолюбива гигантска панда - се появява в монтаж от сцени: писане на код, наблюдение на елегантни електромобили на поточна линия, закрепване на фотоволтаични клетки към слънчев панел, свирене на блокфлейта на фона на танцуващи хуманоидни роботи и гледане на изстрелване на тежка ракета от площадка.

"Истинският китайски шок? Не мога да понасям да се издигат [sic]", завършва песента.

Терминът "китайски шок" първоначално описваше бързия приток на достъпни стоки, произведени в Китай, на световните пазари, след като Китай се присъедини към Световната търговска организация през 2001 г., подбивайки конкурентите и преобразувайки производствените икономики по целия свят.

Бързото разширяване на Китай в напреднало производство през последните години и доминирането му в зелената енергия, батериите, електромобилите и други високотехнологични индустрии предизвика тревоги във Вашингтон за "китайски шок 2.0".

