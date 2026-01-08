IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зеленски: Документът за гаранциите за сигурност е готов да бъде финализиран

Дали агресорът наистина е готов да сложи край на войната?

08.01.2026 | 16:52 ч. 39
EPA/БГНЕС

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че документът за двустранни гаранции за сигурност между Киев и Вашингтон е "по същество готов" да бъде финализиран с американския му колега Доналд Тръмп, съобщава Ройтерс.

Президентът на Украйна добави, че на вчерашните срещи между представителите на двете страни в Париж са били обсъдени “сложни въпроси" в рамките на всеобхватните дискусии за спиране на войната в Украйна.

"Разбираме, че американската страна ще влезе в контакт с Русия и очакваме отговор дали агресорът наистина е готов да сложи край на войната", написа Зеленски в социалните мрежи. / БТА

