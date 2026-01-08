Зеленски: Документът за гаранциите за сигурност е готов да бъде финализиран

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че документът за двустранни гаранции за сигурност между Киев и Вашингтон е "по същество готов" да бъде финализиран с американския му колега Доналд Тръмп, съобщава Ройтерс.

Президентът на Украйна добави, че на вчерашните срещи между представителите на двете страни в Париж са били обсъдени “сложни въпроси" в рамките на всеобхватните дискусии за спиране на войната в Украйна.

"Разбираме, че американската страна ще влезе в контакт с Русия и очакваме отговор дали агресорът наистина е готов да сложи край на войната", написа Зеленски в социалните мрежи. / БТА