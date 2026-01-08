Зимата се завърна - сняг, лед и боклуци в София, коли аварираха на "Тракия" СНИМКИ

Снимка: Димитър Кьосемарлиев 1 / 9 / 9

Снегът парализира София рано сутринта и доведе до проблеми с градския транспорт и инциденти на пътя. На фона на бялата покривка обаче изпъква и друг проблем - кризата с боклука в столицата.

Според синоптикът Петър Янков, снежната пелена в София е около 5 сантиметра. На терен в столицата работят 109 сметопочистващи машини от рано тази сутрин.

"Днес снеговалежите в цялата страна ще продължават. Специално в Западните и северните райони, в южните и източните - ще вали дъжд и сняг. Характерното за тази обстановка е, че снежната покривка, която в населените места е между 3 и 5 см, в София до 5 см, е върху лед и има условия за хлъзгави пътища навсякъде", обясни синоптикът Петър Янков пред Bulagria ON AIR.

Снеговалежът започна през нощта между 03:00 и 04:00 часа в различните части на София. Първите обработки са извършени по трасетата на градския транспорт. Сутринта обаче, когато хората тръгнаха за работа, улиците все още не бяха проходими, образуваха се големи задръствания и тапи, стигна се дори и до напрежение. В социалните мрежи се разпространява клип, на който се вижда голямото задръстване и как шофьор, който първо се опитва да направи нарушение, а след това слиза и налита на бой. Някои от потребителите дори пишат, че е извадил бухалка.

Докато хората се борят с леда по тротоарите и бурния вятър, кофите преливат, а Столична община търси варианти как те да бъдат почистени.

От Столична община обявиха, че предприемат спешни мерки за справяне с проблемите със сметосъбирането, породени от изтичащи договори с обслужващите фирми. За да се гарантира почистването, общината пренасочва компании от съседни райони да обслужват временно кварталите "Илинден", "Надежда" и "Сердика" (Зона 4). По този начин единствено в районите "Подуяне", "Слатина" и "Изгрев" (Зона 3) почистването ще продължи да се извършва в кризисен режим от общинското предприятие.

Проблеми и по АМ "Тракия"

Една от главните пътни артерии на страната, автомагистрала "Тракия", осъмна непочистена. Снегонавявания и закъсали автомобили предизвикаха трудности при придвижването и по автомагистрала "Хемус".

От Пътната агенция призоваха шофьорите да тръгват само с автомобили подготвени за зимни условия и да проявят търпение на пътя.

Метеорологичната прогноза за следващите дни остава усложнена

Заради усложнената зимна обстановка в София, от СДВР отправиха апел към шофьорите да не пътуват с автомобилите си в днешния ден, освен ако това не се налага по спешност.

Аварийните екипи на общината извършват обходи на терен и реагират на сигнали за паднали клони. На територията на Природен парк "Витоша" е извършено опесъчаване и избутване на снежна маса на пътищата кв. "Драгалевци" - хижа "Алеко" и кв. "Бояна" – местност "Златни мостове".