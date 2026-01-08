IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Инвестирайте разумно: И среброто, и златото са рискови активи

С еврото България се отваря за света, смята експерт по международни пазари

08.01.2026 | 16:30 ч. 4

Цената на златото ще достигне 4800 долара за тройунция. Среброто също поскъпва.

"Възходящият ред при златото продължава повече от една година много силно. В момента е в много силна фаза. Най-високата цена, която видяхме, беше 3 550 долара за тройунция. Сега е малко по-надолу - стотина долара по-ниска цена", коментира експертът по международни пазари Димитър Георгиев в предаването "България сутрин".

По думите му причините са няколко. Сред тях е огромното физическо търсене в Индия, където сега е активният сезон.

От друга страна имаме много солидно търсене от финансови инвеститори и на последно място по значение - геополитическото напрежение.

"Ситуацията с Венецуела беше тотален шах и мат", добави Георгиев.

Експертът уточни, че никога никой актив не върви само нагоре.

"Очаквам до края на тази година златото да не бъде сред най-добре представящите се активи. Време е за пауза, за корекция. В този момент не бих бил купувач", подчерта Георгиев пред Bulgaria ON AIR.

След 10 години той прогнозира нов ръст.

"Доларът ще продължи да бъде основна резервна валута", отчете експертът.

"Среброто през последните няколко седмици и месеци направи невероятен ръст от над 100%. Видяхме невероятно големи цени от 82 долара за тройунция. Никога в човешката история не се е случвало. Всичко се случи много бързо", коментира Георгиев.

Според него една от причините е големият недостиг на физическо сребро, което се използва в много индустрии.

"От няколко часа среброто се отправя в посока надолу. Към този момент е с 10% надолу от вчера. Не бих купувал на тези нива. Време е за почивка, за по-сериозна корекция, която да бъде основа за последващ ръст на цената", отбеляза той.

И среброто, и златото са рискови активи, трябва да се инвестира разумно.

Георгиев е на мнение, че с еврото България се отваря за света.

"Българските акции стават лесен таргет за покупка от страна на чужди инвеститори. Много лесно е вече да инвестираш в България. Българите масово купуват евтини български акции и след това ги продадат на чужденци", каза експертът по международни пазари.

Тагове:

Bulgaria ON AIR злато инвестиции сребро евро
