Депутат от МЕЧ прогнозира протести след февруари

В момента се нагнетява много сериозно недоволство, заяви пред БНР проф. Николай Радулов, депутат от партия МЕЧ.

"Настроението е опозиционно, защото се случват много неща, за които голямото мнозинство от хората в България не е съгласно. Това рано или късно ще избие. Предполагам, че ще имаме много големи процеси на недоволство, на публично излизане на хората на улиците, на протести след февруари - март, когато освен че всичко ще е в евро, ще имаме отново надписвания на сметки. Това няма как да издържи, без да се канализира в сериозно обществено недоволство и да имаме отново избухване, както стана през 2020 г. Едно такова избухване може да стигне до кървава разправа, защото хората чувстват, че се подиграват с тях", смята той.

Депутатът от МЕЧ коментира поисканото от премиера Росен Желязков - шефовете на ДАНС, ДАТО, ДАР и главният секретар на МВР да се назначават от Министерския съвет.

"Едно след друго законово отпадат всички възможности да има някаква опозиция на сега управляващите. Те искат да си обезпечат възможност да назначат на всички ръководни длъжности в сигурността хора, които те са решили. Истината е, че президентът не е голяма пречка за техните назначения, защото винаги съществува тази възможност, на която сме били многократно свидетели - байпас, при който изпълняващ временно длъжността главен секретар може да я изпълнява временно 100 години - толкова, колкото и един редовен главен секретар", каза Радулов.

Според него има проблем в това, че се опитват да избегнат указите на президента.

"С какво българският президент тогава ще е полезен, ако всички пълномощия за управление на държавата отидат в ръцете на изпълнителната власт? Тогава няма нужда от президент. Ние лишаваме управлението на президента от каквито и да било пълномощия", изказа мнението си проф. Радулов.

Той изтъкна, че в последните 2 месеца президентът е сериозно атакуван от хора, свързани с Делян Пеевски.

"Личи си желанието на "Ново начало" да има думата по важните за държавата назначения в сферата на обществения ред и сигурност. То е очевидно. Погледнете главния секретар - той е свързан с Калин Стоянов, Лазаров, Младен Маринов. Очевидно това, което става - идеята е изпълнителната власт сама да си решава абсолютно всичко, без каквито и да е пречки, без вето. Създаденото в НС мнозинство решава всичко, както си реши - безпринципно, без да се съобразява с хората в страната", каза Радулов.

Според депутата в момента сме в спирала на все повече изземване на изпълнителната власт и поставяне на решенията в ръцете на мнозинството.

Ако промяната бъде приета, на пръв поглед последствията ще бъдат положителни за управляващите, смята проф. Радулов.