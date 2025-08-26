IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кабинетът предлага Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

Според премиера Рашков е политически неутрална фигура

26.08.2025 | 11:10 ч. Обновена: 26.08.2025 | 11:56 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Утре ще предложим Мирослав Рашков за постоянен главен секретар на МВР, съобщи премиерът Росен Желязков.

“Правителството отдавна е изпратило имената на посланици за съгласуване в президентската институция, радостното е, че президентът съгласува тези имена и утре с решение на Министерски съвет ще му ги предложим. Същото е и с главния секретар на МВР”, каза още премиерът.

Желязков определи Рашков като политически неутрална фигура, с потенциал да ръководи структурите във вътрешното министерство. “Очакваме президентът да се произнесе по съгласуването за председател на ДАНС”, добави министър-председателят.

Очаква се утре кабинетът да направи и предложение за посланик в САЩ. “Предложенията за посланици са много и няма да изваждаме пред скоба един или друг посланик”, добави Желязков във връзка с постовете, които предстои да бъдат попълнени.

Министерски съвет президент главен секретар МВР Мирослав Рашков
