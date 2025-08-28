IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Заради пожар в Якоруда: Влак на теснолинейката престоява в гара Белица

Към момента огънят е далеч от хотели и къщи

28.08.2025 | 16:37 ч. Обновена: 28.08.2025 | 16:55 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Влакът Добринище – Септември престоява в гара Белица заради прекъснато движение, което е вследствие от възникнал пожар в близост до железопътната линия, информираха от „Български държавни железници“ на интернет страницата си. 

Пожар е възникнал в местност в землището на Якоруда. Към момента огънят е далеч от хотели и къщи.

Огънят е възникнал около 15:00 часа. На терен са екипи с два противопожарни автомобила, които обслужват територията на община Якоруда, като се очакват още екипи от Разлог и Банско. В гасенето се включва и общинското доброволно формирование, както и доброволци.

 

