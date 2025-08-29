Христова: Дебатът за МРЗ се движи между крайни позиции

“Няма друг ход за правителството - това е законово положение, което трябва да се изпълни. Това, което искат синдикатите – минималната работна заплата (МРЗ) да е 50% от средната брутна заплата, е в текста на закона”, поясни бившият социален министър Христина Христова.

Пред БНР тя добави, че е налице "неправилно включване на европейското право в българското право".

Според бившият социален министър дебатът се движи между крайни позиции, една от които е да няма минимална заплата и цената на труда да се договаря, а другата, че МРЗ следва да е достатъчна за издръжката на живота.

"И едното, и другото е екстремно!”, на мнение е Христова.

“МРЗ обикновено е за хора без образование и квалификация, затова трябва да се внимава, допълни тя и уточни, че има големи различия в отделните браншове и региони. На този етап управлението не е готово да предложи промени в пенсионната система, които очевидно се налагат заради големите дефицити в последните 5-6 години. Няма и готовност да се променя швейцарското правило”, коментира Христова в предаването "Преди всички".

“Осигурителните вноски стигат за пенсиите само наполовина - 12 милиарда се събират от осигурителни вноски, 12 милиарда дава бюджетът”, добави Христова. Тя смята, че е наложителна информационна разяснителна кампания за пенсиите в евро, за да се преодолеят страховете на възрастните хора.

“В пет области у нас пенсионерите вече доминират в демографската картина, цитира последни статистически данни Христова и изказа опасения по-скоро "за недобросъвестно и необосновано повишаване на цените".

"Очевидно не е обективен процес. Търговците очевидно се движат от мисълта – защо да не се опитам максимално да спечеля на гърба на другите през този период. Най-голямото предизвикателство пред следващия бюджет ще бъдат "повишените разходи, част от които се създадоха благодарение на неразумни, популистки решения в последните 4-5 години в управлението", подчерта Христова.