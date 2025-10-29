2785 лева са необходими за издръжка на 3-членно семейство през септември

1547 лева са необходими за издръжката на един работещ, живееш сам през месец септември. Това показват данните от наблюдението на потребителските цени и заплатата за издръжка на КНСБ.

2785 лева са необходими за издръжката на тричленно семейство, включващо двама работещи възрастни и дете до 14 години. Доходът необходим за издръжка нараства през септември с 1.4% на тримесечна база и с 6.4% на годишна.

През септември 2025 г. спрямо септември 2024 г. необходимият месечен доход нараства съответно с 169 лева за тричленно семейство и с 93 лева за един работещ.

А за две години от септември 2023 до септември 2025 г. Необходимият доход нараства с 217 лева за тричленно семейство и 120 лева за един работещ.

През август 2025 г. 1 600 хиляди наети лица (59.6%) са с осигурителен доход под заплатата за издръжка за 1 работещ, която възлиза на 1994 лева (бруто) от общо 2,684 хиляди осигурени. Тук не се включват земеделските производители, самоосигуряващи се, лица, получаващи парични обезщетение за безработица.

За сравнение през август 2024 г. Наетите лица с доход под заплатата за издръжка за 1 работещ са 1 874 хиляди или 61.9%.

Осигурените лица на пълно работно време през август 2.200 хиляди души. На минимална работна заплата на пълно работно време се осигуряват 12.7% или 280 хиляди души.

Факторите, които са повлияли за изменението на дохода за издръжка, са горивата.