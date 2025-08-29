Учебната година започва: Родители в Плевен са притеснени заради водната криза

Учебната година в Плевен ще започне нормално и присъствено. Това стана ясно по време на заседанието на областния кризисен щаб заради безводието в града. На него беше представен и напредъкът по предприетите мерки за намиране на нови източници на вода. На заседанието бяха изслушани експерти и граждани.

Въпреки уверенията на властите, че учебната година ще започне без проблеми заради водната криза, родителите са притеснени и казват, че взимането на мерки е закъсняло.

"Не е възможно да решим проблема за тези две седмици, за да започне учебната година в рамките на нормалното и тези деца да ходят нормално на училище, без да имаме притеснения", каза Даниела Христова от Плевен.

"Всички родители са притеснени. Това са малки деца, имат нужда от ежедневна грижа, как ще се случва това. В 21-и век да се пълнят бидони в училищата, това е меко казано несериозно", заяви Христо Миглаов, който също е потърпевш.

За училищата е осигурена вода

"Аз съм ходил при зам.-кмета Кадрийски още преди месец и половина и точно това питах. Дайте, докато е време, да се изградят хидрофори, за да може училищата да са подготвени. В момента каквото и да направим, то не е законно. Винаги, където и да ходя, или не е законно, или не може да се направи, и сега трябва да го правим в последния момент", коментира организаторът на протестите Борислав Цветанов.

От областния кризисен щаб заявиха, че за училищата учебната година ще е присъствена и е осигурено достатъчно количество вода.

"Няма да има проблеми със старта на учебната година. Предприели сме презапасяване с водни количества, които ще бъдат отпуснати от Държавния резерв. Нормално, с присъствие ще бъде. Ние ще осигурим количествата вода, които трябва да са необходими за детските ястия, детските градини, училищата и социалните услуги", посочи областният управител на Плевен Николай Абрашев.

Жители на Плевен представиха на щаба конкретни сигнали за кражби на вода, както и снимки на компрометирания довеждащ водопровод от Троян към Плевен и поискаха спешни действия. В неделя подготвят трети голям протест.

