BGONAIR Live Новини Днес | 115

Гюров се срещна с Роберта Мецола, обсъдиха важни тема за ЕС

Конфликтите в Украйна и Иран също бяха тема на разговор

18.03.2026 | 19:56 ч. 6
Правителствена информационна служба

Водещите приоритети в дневния ред на Европа, сред които сигурност, отбрана, енергетика и икономическа стабилност, обсъдиха министър-председателят Андрей Гюров и председателят на Европейския парламент Роберта Мецола в Брюксел.

В контекста на динамичната геополитическа среда акценти в разговора бяха войната в Украйна и развитието на ситуацията в Близкия изток. На двустранната среща беше отбелязано, че настоящите световни предизвикателства поставят под изпитание сигурността и международния ред, се казва в прессъобщението на правителствената служба. 

В този контекст единният и координиран подход на държавите членки беше посочен като задължителен за гарантиране на ефективен отговор на нарастващите рискове и за укрепване на отбраната на Европейския съюз.

Гюров и Мецола бяха единодушни, че случващото се в Близкия изток не бива да отклонява ценни ресурси от Украйна и Европейския съюз потвърждава непоколебимата си подкрепа към украинската страна.

Двамата бяха категорични, че ситуацията в Близкия изток изисква още по-голяма необходимост от засилена координация между държавите членки. Основен приоритет остава защитата на гражданите в региона. 

Отбелязана бе необходимостта от съвместни усилия за гарантиране  на международните морски маршрути и предотвратяване на рисковете за търговията и енергийните доставки. Подчертано бе също, че икономическата стабилност на ЕС изисква съвместни действия за ограничаване на негативното въздействие върху пазарите и инвестиционната среда.

