Аржентина официално напусна Световната здравна организация

Аржентина официално се оттегли от Световната здравна организация, една година след като официално обяви решението си, както потвърди външният министър Пабло Кирно в социалната мрежа X.

"Днес оттеглянето на Аржентина от Световната здравна организация (СЗО) влиза в сила, една година след официалното уведомление, направено от нашата страна“, каза Кирно, припомняйки, че уведомлението е направено на 17 март 2025 г. до генералния секретар на ООН. "В съответствие с разпоредбите на Виенската конвенция за правото на договорите, оттеглянето се извършва една година по-късно“, добави той.

Въпреки оттеглянето, правителството увери, че "ще продължи да насърчава международното сътрудничество в здравеопазването чрез двустранни споразумения и на регионално ниво, като напълно защитава своя суверенитет и капацитета си да взема решения относно здравните политики“.

Решението беше обосновано по това време от президента Хавиер Милей и неговия екип като отговор на "дълбоки различия“ със СЗО по време на пандемията от COVID-19. Президентът нарече агенцията "злонамерена и правоприлагащ орган на това, което беше най-големият експеримент в социалния контрол в историята“.

Обявяването предизвика критики от местни експерти, които смятаха мярката за "отклонение“ от здравна гледна точка, докато правителството защити, че тя ще предостави "по-голяма гъвкавост“ и "суверенитет“ при прилагането на здравните политики.

Спорът на Милей със СЗО следва критиките на президента на САЩ Доналд Тръмп към международната организация, като администрацията на САЩ критикува неправилното справяне на организацията с пандемията от COVID-19 и други глобални здравни кризи.

САЩ напуснаха СЗО през януари.