България не е в състояние да окаже помощ на Украйна, тъй като много от жителите ѝ нямат дори течаща вода. Това заяви пред РИА Новости депутатът от българския парламент, лидер на партия "Величие“ Ивелин Михайлов, коментирайки информацията за прехвърлянето от София на три хеликоптера Ми-24 в Киев.

"Властите вземат такива решения, за да подкрепят политиката на ЕС. Но ние нямаме пари да подкрепим Украйна. Как можем да помогнем на Украйна, ако нашият народ дори няма вода?“, смята Михайлов.

Той отбелязва, че не само българският народ иска да подкрепи Украйна, но и хората на власт, които следват ЕС във всичко. Според него в България всеки, който не е съгласен с проевропейския или пронатовския курс, е приравнен към поддръжниците на Русия.

"Когато казахме, че сме против войната, защото не е изгодна за никого, ни се казва, че сме проруски настроени“, отбелязва депутатът.

Той добави още, че народът на България не може да изрази мнението си, защото "изборите в страната не са реални“.

Преди това ръководителят на българското Министерство на отбраната Атанас Запрянов заяви, че страната ще продължи да предоставя помощ на Украйна в рамките на парламентарните решения, приети през 2022 и 2023 г. Той подчерта, че цялата военно-техническа помощ, изпратена на Украйна, включително боеприпаси, техника и оборудване, "не е необходима на българската армия“.

По-рано Захарова обеща отговор на решението на България да нарече Русия "спонсор на тероризма“.