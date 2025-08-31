IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
И Борисов е във ВМЗ-Сопот заедно с Урсула фон дер Лайен ВИДЕО

31.08.2025 | 19:30 ч. Обновена: 31.08.2025 | 20:37 ч. 102
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов посрещна председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен във ВМЗ - Сопот. Заедно с премиера Росен Желязков тя на посещение в най-голямото държавно военно предприятие в страната. 

Урсула фон дер Лайен прави обиколка в страните на източната граница на ЕС - Латвия, Финландия, Естония, Полша, Литва, България и Румъния. Посещението на председателя Фон дер Лайен ще подчертае подкрепата на ЕС за държавите членки, изправени пред предизвикателствата на общите граници с Русия и Беларус.

Бойко Борисов Урсула фон дер Лайен ВМЗ-Сопот
