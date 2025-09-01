Атанасов поиска оставката на председател на ДАНС заради гафа със самолета на Урсула

В своя позиция до медиите председателят на ДСБ ген. Атанас Атанасов призовава за незабавно отстраняване на и. ф. председател на ДАНС Деньо Денев, за спешно свикване на заседание на Съвета по сигурността към МС. Причината - руската хибридна атака срещу самолета, превозващ шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен до летище Пловдив.

По-рано днес МС потвърди, че е имало неутрализиране на спътниковия сигнал, подаващ информация към GPS навигационната система на самолета на Урсула фон дер Лайен при кацането ѝ в България. Тя в неделя бе на визита у нас, като посети "Вазовските машиностроителни заводи" (ВМЗ) в Сопот заедно с премиера Росен Желязков.

Ето какво гласи цялата позиция:

Във връзка с хибридната руска атака срещу самолета, превозващ председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до летище Пловдив, лишавайки го от възможност да използва електронни навигационни средства при кацането си на летището и застрашавайки по този начин живота и здравето на главата на изпълнителната власт на ЕС, призовавам за незабавно отстраняване на и. ф. председател на ДАНС Деньо Денев, за спешно свикване на заседание на Съвета по сигурността към МС, на което компетентните органи и служби да докладват какви са причините за този провал на системите за сигурност и да планират действия за бъдещо предотвратяване на подобни рискове и посегателства срещу националната и международната сигурност. В сряда премиерът Желязков да бъде изслушан в Народното събрание относно състоянието на системата за защита на националната сигурност, включително и авиационната, и противодействието на заплахите, произтичащи от дейността на руските специални служби на територията на страната.