Пътно платно пропадна в столицата и затвори булевард

Затворен е бул. "Панчо Владигеров“ в участъка между ул. “Обелско шосе“ и ул. “25-та“ между „Люлин“ и „Обеля“ поради пропадане на пътното платно, съобщиха за БТА от Столичната община. В близост се изгражда станция на метрото.

Кметът на район "Връбница" Румен Костадинов написа в профила си във Фейсбук, че на място са екипи на Дирекция "Аварийна помощ и превенция". Участъкът е обезопасен. Очакват се и експерти от "Метрополитен" и "Софийска вода" за установяване на причините за инцидента.

Очакват се промени в разписанието на градския транспорт, които ще станат ясни по-късно днес, съобщиха от Столичната община.