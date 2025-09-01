"Възраждане" се разграничиха от нападението над журналист на протеста пред ВМЗ-Сопот

"Възраждане" категорично се разграничава от нападението над журналиста Благой Бекриев и оператора Калоян Калчев. Това се казва в позиция на партията, изпратена до медиите.

"През целия ден екипи на всички телевизии присъстваха на протеста, те осъществяваха включвания на живо и отразяваха изявления на присъстващите по тяхна преценка и съобразно редакционната политика на медията, която представляват. Политическата организация е предприела всички необходими действия, за да може журналистите да бъдат допуснати до протеста и да извършват без да бъдат възпрепятствани служебните си задължения", посочват от политическата сила.

"В 15:00 ч. към протеста се присъединиха симпатизанти на друга политическа партия, които активно започнаха да опитват да правят провокации, да разединяват протеста и да създават напрежение", добавят от формацията.

"Опазването на свободата на словото и достойнството на личността са две от темите, с които "Възраждане" винаги се е ангажирала. Готови сме да се включим в дискусии по темата, както и в работни срещи за обсъждане на медийното законодателство", се казва още в позицията.