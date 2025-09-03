IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 9

Деца се качиха на строителен кран на “Цариградско шосе”

МВР и пожарна с аварийна спасителна операция

03.09.2025 | 06:45 ч. Обновена: 03.09.2025 | 07:05 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Аварийна спасителна операция извършиха МВР и пожарната. Причината - седем деца са се качили на кран на строителен обект на най-високата сграда до булевард "Цариградско шосе" в столицата. Пет от тях са успели да се прехвърлят вътре в самата сграда. След спасителна акция двете деца, останали на крана са били свалени, съобщава БНТ.

На мястото на обекта – висока строяща се сграда край бул. "Цариградско шосе" снощи е имало засилено полицейско присъствие. От сградата бяха изведени деца и заедно с техни близки се качиха в автомобил на полицията. Полицаите продължават да оглеждат района. 

Свързани статии

Повече информация по случая се очаква по-късно днес.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

непълнолетни деца МВР пожарна аварийна спасителна операция строителен обект Цариградско шосе
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem