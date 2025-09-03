Трайчо Трайков за разрушения подлез: Щетите са за десетки хиляди

Ремонтът на подлеза, който вчера беше разрушен от дерайлирал трамвай, ще започне веднага щом е възможно. кметът на район “Средец” Трайчо Трайков заяви, че щетите са за десетки хиляди лева, съобщава БНР.

"Още вчера сутринта започна работа от експерти по оценяването на щетите. Очакваме в най-скоро време те да се ясни. Включили сме и експерт по подлезите от ВИАС, но ударът е такъв, че има нарушения по конструкцията на входа на подлеза, разрушен бетон, скъсана армировка, изпотрошен гранит. Хубавото е, че платното не е компрометирано, така че затова и движението беше възобновено още вчера. Ще бъде в рамките, вероятно, на десетки хиляди лева. Предстои да видим точно колко”, каза Трайков.

Инж. Милен Миньов от Столичен електротранспорт заяви, че ватманът на катастрофиралия трамвай е направил нарушение, напускайки превозното средство. Той е категоричен, че ватманът ще бъде наказан с предупреждение за уволнение, възможно е и да бъде уволнен.

"Ватманът е пуснал трамвайната мотриса, най-вероятно без да до обезопаси да не може да има чужда намеса вътре. Друго не мога да кажа. Той е потеглил от спирка "Александър Жендов", спрял е на 20-30 метра след спирката, което е недопустимо - да спира между спирките без уважителна причина. Ще има формирана комисия, която ще разгледа действията на ватмана и най-вероятно ще бъдат предприети административни санкции. Ще му бъде наложено наказание при всички положение - предполагам или предупреждение за уволнение или уволнение, но за момента още не мога да кажа”, добави инж. Миньов.