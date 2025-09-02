Трамвай е дерайлирал при жп гара "Подуяне" в София

Трамвай е дерайлирал при железопътна гара "Подуяне" в София, съобщиха от Столична община и допълниха, че причините за инцидента все още се изясняват.

Екип на дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столична община е на място, допълва БТА.

Това е втори подобен инцидент за днес. Рано тази сутрин трамвай дерайлира в района на Румънското посолство и се заби в подлез, причинявайки огромни материални щети. Трамваят не е могъл да вземе завоя към булевард "Ситняково", дерайлирал е, преобърнал се е и се е ударил в подлеза откъм ул. "Цар Иван Асен".

Подлезът е почти изцяло разрушен. Има щети и по седем паркирани автомобила.