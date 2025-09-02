IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Трамвай е дерайлирал при жп гара "Подуяне" в София

Причините за инцидента все още се изясняват

02.09.2025 | 15:21 ч. Обновена: 02.09.2025 | 18:54 ч. 32
БГНЕС

Трамвай е дерайлирал при железопътна гара "Подуяне" в София, съобщиха от Столична община и допълниха, че причините за инцидента все още се изясняват. 

Екип на дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столична община е на място, допълва БТА.

Това е втори подобен инцидент за днес. Рано тази сутрин трамвай дерайлира в района на Румънското посолство и се заби в подлез, причинявайки огромни материални щети. Трамваят не е могъл да вземе завоя към булевард "Ситняково", дерайлирал е, преобърнал се е и се е ударил в подлеза откъм ул. "Цар Иван Асен".

Подлезът е почти изцяло разрушен. Има щети и по седем паркирани автомобила.

 

дерайлирал трамвай жп гара Подуяне София инцидент
