Столичен електротранспорт за трамвая: Нашата хипотеза е за външна намеса

От "Столичен електротранспорт "ЕАД излязоха с официално становище за тежкия инцидент с трамвай в София вчера.

Ето я пълната позиция на дружеството:

„На 02.09.2025 г., в района на Румънското посолство възникна безпрецедентен инцидент с две трамвайни мотриси от тип Т6А5. По благоприятно стечение на обстоятелствата, няма пострадали пътници или граждани.

Бихме искали да Ви информираме, че незабавно след подадения сигнал изпратихме екипи на дружеството за оглед и обезопасяване на района.

Предварителният преглед на видеозаписите от камерите в превозните средства показа следното:

- Водачът е напуснал кабината, без да обезопаси мотрисата напълно според правилата;

- Има информация за неизвестни лица в близост до кабината на мотриса. Секунди по-късно превозното средство потегля без водачът да се намира в него.

На база установеното до момента, нашата хипотеза е за външна намеса, довела до самопотеглянето на мотрисата.

Предприехме следните действия:

1. Инцидентът беше незабавно предаден на органите на реда МВР и Прокуратурата извършват разследване за установяване на отговорните лица и обществеността ще бъде информирана при установяване на всички подробности.

2. Водачът е временно отстранен от работа до приключване на вътрешната проверка от работа до приключване на вътрешната проверка.

3. Назначена е специална комисия, която анализира всички факти и ще изготви доклад.

4. Въвеждаме незабавни мерки за повишаване на сигурността включително допълнителни инструкции за ватманите и технически проверки на заключващите механизми. Наш приоритет винаги е безопасността на гражданите.

Дружеството поема пълна отговорност за извършване на обективна проверка, прозрачност пред обществото и въвеждане на ефективни мерки, които да предотвратят подобни инциденти в бъдеще.“