Протест затвори движението по бул. "Цар Освободител" в София

Протестно шествие затвори движението по бул. „Цар Освободител“ в София. То е под наслов „Отпор срещу диктатурата“ и е в подкрепа на върховенството на правото.

Демонстрацията е организирана от инициатива "Правосъдие за всеки".

Шествието тръгна от Съдебната палата и ще спре пред Народното събрание, след което ще продължи към Орлов мост. В района има засилено полицейско присъствие, съобщава БТА.

Протестираме за възстановяване на демокрацията и освобождаване на превзетата съдебна власт, каза за БТА Велислав Величков от „Правосъдие за всеки“.

Протестиращите се обявиха също за оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, както и на останалите „изпълняващи функциите“.

Протестиращите носят плакати с надписи „Искаме справедливост, а не диктатура“ и „Долу мафията – властта на гражданите“. Те развяват български и европейски знамена.