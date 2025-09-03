IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Протест затвори движението по бул. "Цар Освободител" в София

Шествието е под наслов "Отпор срещу диктатурата" и е в подкрепа на върховенството на правото

03.09.2025 | 20:08 ч. Обновена: 03.09.2025 | 20:35 ч. 6
БГНЕС, архив

Протестно шествие затвори движението по бул. „Цар Освободител“ в София. То е под наслов „Отпор срещу диктатурата“ и е в подкрепа на върховенството на правото. 

Демонстрацията е организирана от инициатива "Правосъдие за всеки".

Шествието тръгна от Съдебната палата и ще спре пред Народното събрание, след което ще продължи към Орлов мост. В района има засилено полицейско присъствие, съобщава БТА.

Протестираме за възстановяване на демокрацията и освобождаване на превзетата съдебна власт, каза за БТА Велислав Величков от „Правосъдие за всеки“.

Протестиращите се обявиха също за оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, както и на останалите „изпълняващи функциите“. 

Протестиращите носят плакати с надписи „Искаме справедливост, а не диктатура“ и „Долу мафията – властта на гражданите“. Те развяват български и европейски знамена.

