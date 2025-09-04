i.life О колекцията дебютира с нова HydroTwist® технология на измиване за превъзходна хигиена и ефективност

Ideal Standard, част от групата Villeroy & Boch в дивизията „Бани и уелнес“, представя най-новата колекция i.life O. Разширявайки съществуващите серии i.life A, B, и S, тази нова колекция, проектирана от известния архитект Роберто Паломба, предлага богат избор от тоалетни, бидета и мивки за монтаж върху плот. Със своите меки и плавни извивки, i.life O носи усещане за лекота и баланс, създавайки модерна и привлекателна естетика. Нейният универсален и елегантен дизайн се съчетава с лекота с различни интериорни стилове, което я прави идеален избор както за собственици на жилища, така и за интериорни дизайнери. i.life O също така се съчетава перфектно с по-широкото i.life портфолио и се комбинира с новите Ceralife O смесители на Ideal Standard.

В сърцето на колекцията е HydroTwist® - иновативна технология, която предефинира значението на хигиената и ефективността при измиването чрез използването на мощна водовъртежна струя. Използвайки само 4,5 литра, технологията надхвърля европейските стандарти за измиване и гарантира безупречно почистване на тоалетната чиния само с едно пускане на водата, като елиминира нуждата от повторно измиване. Изцяло гладкия дизайн без ринг улеснява почистването. Гладката, отворена форма позволява бързо и цялостно почистване с едно завихряне на водата.

Мивките от колекцията допълнително обогатяват изживяването в банята, внасяйки усещане за СПА в дома. Предлагат се в кръгли и овални форми, а тънкият им, изтънчен дизайн се вписва идеално върху по-малки плотове и мебели. Опциите с или без преливник осигуряват допълнителна гъвкавост, за да отговорят на различни нужди.

Колекцията i.life O отразява ангажимента на Ideal Standard към устойчивостта, като помага за въздействието върху околната среда. Ефективното използване на вода с технологията HydroTwist® намалява общото потребление, а силната струя намалява нуждата от почистващи препарати, редуцирайки химическото замърсяване в отпадните води. Ideal Standard също така рециклира приблизително 70% от керамичните си отпадъци в сътрудничество с трети страни и продължава да прилага инициативи за декарбонизация в своите производствени предприятия, за да намали въглеродния отпечатък.

Роберто Паломба коментира: „Кръглата форма е вечен избор в интериорния дизайн, символизиращ хармония и баланс. С i.life O, ние преосмислихме тази непреходна форма, за да създадем модерна визия, която носи усещане за мекота и спокойствие в съвременните бани.“

Свен Улрих, изпълнителен вицепрезидент „Маркетинг, продуктов мениджър и R&D“ във Villeroy & Boch, добави: „Серията i.life O е отличен пример за това как обединената сила на Villeroy & Boch и Ideal Standard стимулират иновации. Чрез обединяване на експертния опит на нашите екипи, ние използвахме технологията на водовъртежната струя, за да трансформираме успеха на Villeroy & Boch с TwistFlush® в HydroTwist® за колекцията i.life. По този начин добавихме изключителна ефективност при измиването и хигиената в още по-широка гама от продукти.“

i.life колекцията дебютира през юли 2025. За повече детайли, посетете: www.idealstandard.bg