С какви оръжия се похвали Китай на военния си парад? СНИМКИ

От първия в света дрон „лоялен напарник“ до хиперзвукови оръжия и роботизирани вълци, ето какво показа Китай на парада на победата в сряда.

Китай демонстрира военната си мощ на политически зареденото военно събитие „Парад на победата“ в сряда, където страната демонстрира своите отбранителни технологии на света.

Годишното събитие отбелязва 80-годишнината от победата на Китай над Япония във Втората световна война и се провежда на площад Тянанмън в Пекин. Тази година на него присъстнаха руският президент Владимир Путин и севернокорейският президент Ким Чен Ун, а над 10 000 военнослужещи участваха в парада. Но, разбира се, всички погледи бяха насочени към отбранителните технологии на страната, тъй като електронната и хиперзвуковата война набират скорост. Ето какво беше показано.

Роботизираният вълк

Четириногият робот е сравнително нов и подобен на кучетата роботи.

Те бяха преименувани на „вълци“ като част от „стратегическа трансформация“, съобщи китайската държавна медия CCTV миналата година. Държавните медии заявиха, че има камери, по-добре удря цели и има по-добра бойна ефективност.

Дронът „лоялен напарник“

Изтекли снимки от ученията на Парада на победата показват дрона за стелт атака, известен като „лоялен напарник“, съобщи South China Morning Post. Euronews обаче не можа да потвърди дали е бил показан.

FH-97 е едномоторен, безпилотно щурмови самолет. Наричан е първият боеспособен стелт дрон на Китай и би бил и първият в света.

Той е способен на координирани атаки заедно с пилотирани самолети и може да извършва разузнавателни атаки и електронно заглушаване.

Други дронове бяха редставени, включително безпилотни подводни дронове, които биха дали на Китай огромни възможности за наблюдение. Забелязани са и прехващачи на голяма надморска височина.

Друго ново военно оборудване включва високопланинския прехващач HQ-29, предназначен за ракети земя-въздух и подводни превозни средства.

Има и много технологии за дронове, включително платформи за дронове, монтирани на танкове, системи за борба с дронове, както и автоматизирани дронове и дронове „роботизирани кучета“.

Хиперзвукови оръжия

Китай не крие своите хиперзвукови оръжия, усъвършенстван модел ракета, който се движи с няколко хиляди километра в час.

През 2019 г. Китай показа за първи път своето хиперзвуково оръжие, ракетата DF-17. Тя беше представена по време на военен парад в чест на 70-годишнината от Народната република през 2019 г.

Съобщава се, че Китай разработва ново поколение усъвършенствани мобилни междуконтинентални балистични ракети (МБР).

На показ беше DF-5C, нов тип китайска ядрена междуконтинентална балистична ракета Dongfeng-5. Тя може да носи до 12 бойни глави на една ракета.

Друга ракета на парада беше така наречената ракета „Убиецът на Гуам“ Dongfeng (DF)-26D. Това е ракета със среден обсег, която може да удари американски бази.

Противокорабни ракети

Военноморската мощ на Китай нараства, като страната се стреми да се утвърди като доминираща сила.

Според съобщенията, към 2024 г. страната е разполагала с 12 ядрени и 48 дизелови подводници, включително подводница с балистични ракети от следващо поколение Тип-96.

Подобна нова ядрена атакуваща подводница може да е в процес на разработка.

Някои от най-очакваните оръжия са противокорабни ракети, които могат да неутрализират самолетоносачи и големи военноморски части.