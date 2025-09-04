IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Черна статистика: Седем души са загинали в катастрофи през денонощието

04.09.2025 | 08:37 ч. Обновена: 04.09.2025 | 09:19 ч.
Седем души са загинали, а 30 са ранени при 26 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани две тежки и 19 леки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали четирима души. 

От началото на месеца са станали 65 катастрофи, със седем загинали и 75 ранени.

От началото на годината са регистрирани 4565 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 291 души, а пострадалите са 5747.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г., се отчитат 10 по-малко загинали участници в движението през 2025 г., съобщиха от МВР.

