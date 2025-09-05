IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
64-годишен предизвикал тежката катастрофа, която уби четирима

Дете е в критично състояние

05.09.2025 | 08:30 ч. Обновена: 05.09.2025 | 09:40 ч. 18
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Предполага се, че 64-годишен шофьор на „Мерцедес“ е причинил тежка челна катастрофа с „Опел“, управляван от 33-годишен мъж, край хасковското село Константиново. При инцидента загинаха четирима души – трима мъже и една жена, а други четирима пострадаха, съобщи окръжният прокурор на Хасково Иван Стоянов.

Сред жертвите са двамата водачи – по-възрастният от село Любеново (община Раднево) и по-младият от Симеоновград. В „Опела“ са загинали още 37-годишен мъж и 48-годишна жена, пътували заедно с двама други пасажери, които са оцелели с по-леки наранявания и са настанени в МБАЛ–Хасково.

В „Мерцедеса“, освен шофьора, са пътували 56-годишен мъж от Симеоновград и 15-годишният му син с адрес в Хасково. Двамата са в критично състояние – бащата е транспортиран в клиника в Пловдив, а детето – в София.

Назначени са експертизи, които трябва да изяснят с точност кои са управлявали автомобилите и каква е причината за катастрофата. Взети са проби за изследване от всички пътници.

Установено е още, че шофьорът на „Опела“ е бил неправоспособен. Негов роднина е предал на властите чешка шофьорска книжка на името на починалия, чиято валидност предстои да бъде проверена, пише БГНЕС.

Тагове:

катастрофа Хасково дете загинали
