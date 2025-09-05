Паргов: В Сърбия годишно има 200 000 китайски туристи, а у нас - 2000

Посещението на делегация на БСП в Китай, водена от председателя на БСП и вицепремиер Атанас Зафиров, предизвика политическо напрежение, въпроси оъ трибуната в парламента и искане на оставката на вицепремиера.

"Няма нищо необичайно в това да има делегация в Китай от БСП. Най-малкото защото БСП е на 134 години. БСП и Китайската комунистическа партия имат установени отношения от 76 години. Миналата година празнувахме 75 години от установяването на дипломатически отношения през октомври 1949 година. Такова посещение на такова високо равнище не е имало от времето на Сергей Станишев. Тоест това е първото по рода си посещение, може би от 15 години", коментира зам.-председателят на БСП Калоян Паргов пред Bulgaria ON AIR.

Относно твърденията, че посещението не е било съгласувано с други политически фигури, той подчерта, че БСП като партия няма нужда от разрешение, когато става въпрос за партийна визита.

Паргов допълни, че не е задължително коалиционните партньори да бъдат информирани, тъй като става дума за покана лично от управляващата партия в Китай и за срещи на партийно, а не на държавно ниво.

"Говорихме за инвестиции, говорихме за силните страни на България на китайския пазар – като туризъм, като розово масло, като кисело мляко, неща, с които България е известна и с които не присъства отчетливо. В Сърбия годишно имат 200 000 китайски туристи, в България средно са 20 000, а за тази година до този момент са 2 000. Не ви ли е малко мъчно и обидно?", попита Паргов.

Той беше категоричен, че посещението няма да доведе до сътресения в управляващата коалиция. Според него опозицията просто се готви за новия политически сезон и използва темата за атаки.