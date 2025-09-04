Василев за посещението на Зафиров в Китай: Не е ОК да стоиш между два стола

Депутатът на ПП-ДБ Асен Василев коментира днешното изказване на Бойко Борисов в кулоарите на Народното събрание във връзка с посещението в Китай на вицепремиера Атанас Зафиров.

“От изявленията, които чухме по-рано днес, и от премиера, и от Бойко Борисов, стана ясно, че нямат намерение да вземат никакви мерки относно посещението на Атанас Зафиров в Китай, което не е ясно все още дали е било официална държавна визита, или не”, каза в кулоарите на НС бившият финансов министър.

"Тук искам да напомня на г-н Борисов, който се похвали колко бил опитен и че той не бил пратил никой от ГЕРБ, че точно тази му опитност ни държа 15 години извън Шенген", каза Василев и подчерта, че "не е окей да седиш между два стола".

По думите на Василев след като България е в НАТО и ЕС има ясно съюзници и ясна доктрина - затова не може да се предприемат действия, който не са съгласувани с българския национален интерес, с българското външно министерство и със съюзниците.

Според него именно такива действия подкопават значително доверието в нашата държава и пречат на това България да стане богата държава, като отбеляза, че ако страната ни влезе в БРИКС ще бъде най-богатата държава по БВП на глава от населението.

"Там ли искаме да сме, където е Русия със средна пенсия 240 долара, или искаме да сме в Европа и да живеем като Франция, Германия, Италия и като всички други европейци? Това е истинският въпрос", попита Василев.

Лидерът на ПП добави, че очаква от правителството ясно да обясни дали това е била официална правителствена делегация, участвало ли е българското посолство в организирането на тази визита, знаел ли е премиерът, знаел ли е Борисов, който по-рано днес каза, че е имал покана, но е решил да не изпраща представители на ГЕРБ, като какъв е имал покана Борисов. Василев поясни, че ПП не са получили такава покана.

"Да, работил съм с Китай и съм продавал на китайска фирма българска технология, която съм разработил сам, но това няма нищо общо с конкретния въпрос, защото тогава съм представлявал фирмата и себе си, а не българската държава и не съм бил вицепремиер на българската държава", обясни Василев.

Депутатът е на мнение, че премиерът Росен Желязков трябва да вземе изключително бързи мерки, най-малкото, за да изясни ситуацията.

Ако се окаже истина, че вицепремиерът е отишъл в Китай без знанието на премиера, това е причина Зафиров да си ходи от правителството и от ПП искат неговата оставка", добави Василев.