Учение „BULGARIA 2025": Ще се провери готовността на България и НАТО да реагират при бедствия

Ще се види къде са слабостите и ще се набележат начини как те да се отстранят, каза министър Митов

08.09.2025 | 16:07 ч. Обновена: 08.09.2025 | 16:29 ч. 12
„За България е чест и отговорност да организира най-голямото учение по линия на гражданска защита в рамките на НАТО, в което ще тренираме нашата реакция при кризи“, заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов след старта на учението “BULGARIA 2025”.

Вътрешният министър участва заедно със заместник-генералния секретар на НАТО Радмила Шекеринска в откриването на учението за управление при извънредни ситуации "България 2025" на летището в Ерден, община Бойчиновци

Страната ни е домакин на международно учение за управление при извънредни ситуации “BULGARIA 2025”, което се провежда съвместно с НАТО. Учението е насочено към реагиране при природни бедствия и промишлени аварии, хибридни заплахи и сложни извънредни ситуации.

Участниците в мащабното учение ще тестват и процедури, свързани с логистична подкрепа при приемане на международна помощ. Целта му е около 1200 представители от над 40 държави и организации да тренират в условия, близки до реалните. Предстои огромна по обем работа, която се ще фокусира да даде отговори при кризи – ще се симулира земетресение, терористична атака, технологичен срив и други сценарии. Ще се провери готовността на България и Алианса да реагират при природни бедствия и други предизвикателства, като ще се направят изводи как по-ефективно да се спасяват човешки животи.

„С това учение не само ще се подобри координацията между отделните държави и между институциите у нас, а ще се види къде са слабостите и ще се набележат начини как те да се отстранят“, каза още министър Митов, цитиран от пресцентъра на МВР.

Директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност  и защита на населението“ главен  комисар  Александър  Джартов отбеляза, че за страната ни подобни учения са от  изключителна важност. Надграждаме опит като тестваме системата на държавно ниво  - съвместни екипи да могат да работят заедно и да им бъдат осигурени всички логистични условия.

В рамките на  “BULGARIA 2025” съвместно на терен ще работят стотици хора, което изисква непрекъсната координация - между пожарна,  гранична, национална полиция и всички  други институции, които под една или друга форма имат отношение по ликвидирането на бедствие. Основната ни цел е да разберем какво не правим както трябва и да го изчистим, заключи главен комисар Джартов.

“BULGARIA 2025” се организира съвместно от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, Евро-атлантическия координационен център за реагиране при бедствия (EADRCC) на НАТО и Центърът за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО в България за управление на кризи и реагиране на бедствия (CMDR COE). 

