Петър Петров: Заседанието на ВСС е закъсняло, законът е категоричен

Депутатът от "Възраждане" Петър Петров коментира пред БНТ предстоящото заседание на Висшия съдебен съвет (ВСС), на което трябва да бъде обсъдена процедура за определяне на нов изпълняващ функциите главен прокурор. Според него действията на кадровия орган на съдебната власт идват със закъснение, след като мандатът на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор е изтекъл на 22 юли.

"Това заседание е твърде закъсняло. Промените в закона бяха направени в края на януари 2025 г., включително с инициативи на "Възраждане", именно за да се прекрати висящата процедура и да се въведе ограничение от шест месеца за изпълняващ функциите главен прокурор. Мандатът на Сарафов изтече на 22 юли и съдиите от ВКС правилно разтълкуваха волята на законодателя. Законът е ясен – шест месеца и нито ден повече", заяви Петров.

По повод споровете дали ограничението от шест месеца важи и за заварени случаи, Петров беше категоричен:

"Няма вратичка. Пределно ясно е изразена волята на народните представители в стенограмите, така е разтълкувано и от Върховния касационен съд в определенията след 22 юли. Законодателните промени бяха направени така, че едно лице може да изпълнява тази длъжност шест месеца – не повече и не втори мандат. Няма заварени положения."

Той допусна, че е възможно заседанието на ВСС да бъде саботирано и да не се проведе по същество. Според "Възраждане" проблемите в държавата са пряко свързани с дефекти в съдебната система:

"Ние влизаме в изборите със заявка, че ни е нужна нова Конституция. Всички нередности в държавата имат връзка с нередностите в съдебната система – с неправилното или умишлено неприлагане на закона, с липсата на справедливост и с липсата на разследване на престъпления. Готови сме да участваме в разговори за промени и никога не сме отказвали да го направим", посочи Петров.

По думите му, настоящият състав на ВСС и инспекторатът към него отдавна са с изтекъл мандат, но парламентът не е изпълнил задължението си да ги обнови.

Петров коментира и вчерашното изслушване на ръководството на МВР в парламента:

"Единственото, което произлезе, са нови съмнения за начина, по който работи МВР. Не виждам нищо странно в смяната на главния секретар, нито в самото изслушване. Но стана ясно, че в неработен ден, в ресторант, министърът е извикал началника на "Криминална полиция", за да му дава справка. Самият той призна, че е обсъждал с прекия си началник каква информация може да предостави. Това означава, че не е бил сигурен дали е редно."

По случая "Петрохан" Петров заяви, че в България почти всяка тема се превръща в инструмент на политическа кампания:

"Това е изключително деликатна тема, особено ако става дума за евентуални престъпления като педофилия, ако такива бъдат доказани. Дали ще бъде използвано политически? Всичко в България през последните години се използва в контекста на политически заявки и кампании. Редът за установяване на фактите е уреден в закона, но не бива да се учудваме, че теми с обществен отзвук влизат в политическия дебат."

Днес по искане на "Възраждане" предстои изслушване на няколко министри във връзка със американските военни самолети на столичното летище.

"Искаме да разберем кой е дал разрешение тези самолети да бъдат тук, каква е тяхната цел и докога ще останат. Свързано ли е това с разполагането на американска военна техника и какви биха били последиците за България. Българската външна политика трябва да е балансирана и да не въвлича страната ни във военни удари", каза Петров.

Той подчерта, че според него страната трябва да избягва участие в конфликти и да следва политика на неутралитет.

Петров защити и промените в Изборния кодекс, с които се ограничава броят на секциите извън ЕС до 20:

"Ограничението от 20 секции в Турция, вместо 168 както на последните избори, ще помогне за честността на вота. На последните президентски избори имаше около 90 хиляди гласа от Турция. Не искаме подобна концентрация на вот, който може да изкриви представителството."

На въпрос дали това няма да доведе до изборен туризъм, той смята, че отговорността е на изпълнителната власт.