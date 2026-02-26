31 март е срокът за подаване на партийните отчети към Сметната палата

На 31 март 2026 г. изтича крайният срок, в който политическите партии трябва да подадат в Сметната палата годишните си финансови отчети за 2025 г., съобщиха от одитната институция. Документите на хартиен и електронен носител се подават в сградата на Сметната палата.

Освен финансовите отчети за 2025 г., политическите партии трябва да предоставят и декларациите по образец, които съдържат списъци на физическите лица, направили дарения.

Съгласно Закона за политическите партии (ЗОП) за неподаден се смята годишен финансов отчет, който не отговаря на изискванията относно формата, съдържанието и начина на представянето му, както и когато не е придружен с декларацията със списъка на дарителите.

Имуществена санкция в размер от 2556,46 евро до 5112,92 евро се налага на политическа партия, която не представи или не представи в срок финансов отчет и декларация, посочват още от одитната институция. При непредставяне или непредставяне в срок на финансовите отчети в Сметната палата политическите партии губят правото си на държавна субсидия до провеждането на следващите избори за народни представители.

До 15 април Сметната палата ще публикува на интернет страницата си представените от политическите партии финансови отчети за 2025 г. и списъците на дарителите им, наименованията на партиите, които не са подали отчети в срок и списък на партиите, получили държавна субсидия през предходната година.

В 6-месечен срок от изтичането на срока за предаване на годишните финансови отчети Сметната палата извършва одит за съответствие на финансовата дейност, приходите, разходите и управлението на предоставеното имущество на политическите партии, които през предходната година са получавали държавна субсидия, ползвали са предоставени им помещения - държавна или общинска собственост или участвали са в избори, ако такива са провеждани.

За 2025 г. по Закона за политическите партии от Сметната палата са съставили два акта за установени административни нарушения – за непредставен пред Сметната палата финансов отчет и декларации, както и за това, че не е създаден и воден публичен регистър за дарения, имоти, сделки и др.