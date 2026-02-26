Сан Ремо: ИИ предрече победа на песен за Палестина

В театър "Аристон" в Сан Ремо бе официално открито 76-ото издание на фестивала на италианската песен. Водещи бяха артистичният директор на феста Карло Конти и Лаура Паузини, подпомагани от популярния в Италия турски актьор Джан Яман.

Специална почит беше отдадена на италианския диригент Бебе Весикио и на популярния телевизионен водещ Пипо Баудо, починали през миналата година.

Световноизвестната днес Лаура Паузини спечели наградата за млади изпълнители през 1993

а година по-късно остава трета в надпреварата на утвърдените музиканти. На 6 февруари тя взе участие в церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Милано Кортина, където изпя италианския национален химн, но получи много критики за изпълнението си.

Съводещият на първата фестивална вечер Джан Яман пък преди месец бе арестуван в Истанбул в рамките на голяма операция срещу наркотрафика. Но само ден по-късно бе освободен след оневиняващи го резултати от взети проби за употреба на наркотици.

Сред почетните гости на откриването на Сан Ремо беше 105-годишната Джана Пратези

която преди осемдесет години е била сред гласоподавателите на историческия референдум за превръщане на Италия от монархия в република, както и ветеранът на италианската песен Тициано Феро. Гостува и певецът Оли, спечелил миналогодишното издание на фестивала.

Пред публиката бяха представени 30-те песни, които се борят за голямото фестивално отличие. Изпълнителите им са 18 мъже, 8 дами, три дуета и една група. Ветеран сред тазгодишните участници е 77-годишната Пати Право, която е напривила дебюта си на Сан Ремо в далечната 1970 г. и досега има 11 участия. Трима от претендентите за голямата награда на фестивала са потомци на известни имена в италианското изкуство: Лео Гасман е син на актьора Алесандро Гасман и внук на Виторио Гасман, LDA е син на певеца Джиджи Д’Алесио, а Тредичи Пиетро - на Джани Моранди.

След първата фестивална вечер във временното класиране води Ариза, следвана от Фулминачи и Серена Бранкале.

Ермал Мета, представящ се с песен за съдбата на палестинско момиченце по време на войната в Газа, излезе на сцената с името Амал, зашито на ревера, като символ на всички пострадали от конфликта деца в Газа.

Певецът от албански произход заяви, че всяка вечер ще "изписва" детско палестинско име

Това е седмото участие на фестивала за Ермал Мета, който вече е печелил веднъж - през 2018 г., но в дует с Фабрицио Моро. Именно него посочиха като потенциален победител в Сан Ремо тази година най-популярните програми за изкуствен интелект.

Според ChatGPT подгласник на песента му "Звезда звездичка" ще остане Леванте с "Ти си", а според Gemini на "Гугъл" - Ариза с "Вълшебна приказка", следвана от Серена Бранкале и "Тук с мен". Самата Ариза, за която това е осмо участие, вече е печелила две награди на фестивала - в категорията за нови изпълнители през 2009 г. и после сред утвърдените певци през 2014 г.

Сан Ремо продължава до 28 февруари

когато ще бъде обявен победителят. В последната фестивална вечер гост ще бъде Андреа Бочели, а на сцената на театър "Аристон" до края на седмицата се очакват още световните звезди Ерос Рамацоти и Алиша Кийс, както и трите италиански шампионки от игрите в Милано Кортина Ариана Фонтана, Франческа Лолобриджида и Лиза Витоци.