Испания забранява енергийните напитки за деца

Испанското правителство ще забрани продажбата на енергийни напитки на деца под 16 години.

Социалният министър Пабло Бустиндуй подчерта, че те са заплаха за здравето на младежите. В изявление пред журналисти в Барселона Бустиндуй посочи, че тази забрана ще бъде разширена и за непълнолетни под 18-годишна възраст за напитки, съдържащи повече от 32 милиграма кофеин на 100 милилитра, съобщи БНР.

"Научно е доказано, че тези енергийни напитки са се превърнали в заплаха за здравето на младите хора", заяви министърът, за да обоснове необходимостта от тази забрана.

На въпрос как и кога тази мярка ще влезе в сила, Бустиндуй заяви, че е "твърдо ангажиран с прилагането на този регламент с най-ефективния правен инструмент и с осигуряването на влизането му в сила възможно най-скоро".

Министърът смята, че това е мярка, на която "едва ли някой ще може да се противопостави", предвид "широкия консенсус" за вредното въздействие на тези напитки върху здравето на младите хора.

В тази връзка той се позова на проучване за рекламата на енергийни напитки и храни, публикуван миналата седмица от Испанската агенция за безопасност на храните, което показва, че девет от десет души в страната са съгласни с въвеждането на такава забрана.