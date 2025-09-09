Инцидент с камион на "Хемус", на шофьора му прилошало

Очаква се временно да бъде затруднено движението по автомагистрала „Хемус“, близо до Шумен, в посока Варна, заради пътен инцидент с камион. Предстои претоварване на превозвания товар, съобщиха от МВР.
Камионът не пречи на движението. Екипи на „Пътна полиция“ са на място и ще подпомагат водачите.
Шофьорът на тежкотоварния автомобил е тестван за алкохол и наркотици, пробите му са отрицателни. Пред екипа на „Пътна полиция“ е казал, че по време на движение му е прилошало.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.