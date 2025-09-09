IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Инцидент с камион на "Хемус", на шофьора му прилошало

Временно е затруднено движението по автомагистралата

09.09.2025 | 10:45 ч. Обновена: 09.09.2025 | 11:09 ч. 3
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Очаква се временно да бъде затруднено движението по автомагистрала „Хемус“, близо до Шумен, в посока Варна, заради пътен инцидент с камион. Предстои претоварване на превозвания товар, съобщиха от МВР. 

Камионът не пречи на движението. Екипи на „Пътна полиция“ са на място и ще подпомагат водачите. 

Шофьорът на тежкотоварния автомобил е тестван за алкохол и наркотици, пробите му са отрицателни. Пред екипа на „Пътна полиция“ е казал, че по време на движение му е прилошало.

