Инцидент с камион на "Хемус", на шофьора му прилошало

Очаква се временно да бъде затруднено движението по автомагистрала „Хемус“, близо до Шумен, в посока Варна, заради пътен инцидент с камион. Предстои претоварване на превозвания товар, съобщиха от МВР.

Камионът не пречи на движението. Екипи на „Пътна полиция“ са на място и ще подпомагат водачите.

Шофьорът на тежкотоварния автомобил е тестван за алкохол и наркотици, пробите му са отрицателни. Пред екипа на „Пътна полиция“ е казал, че по време на движение му е прилошало.