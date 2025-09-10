IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Росен Желязков няма да се обяснява пред НС за побоя на полицай в Русе

Изслушването беше предложено от Атанас Атанасов

10.09.2025 | 10:25 ч. Обновена: 10.09.2025 | 10:37 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Премиерът Росен Желязков няма да дава обяснение пред народните представители за инцидента от 4 септември, свързан с директора на ОДМВР-Русе старши комисар Николай Кожухаров.

Това стана ясно по време на днешното заседание на Народното събрание, на което председателят на законодателния орган Наталия Киселова подложи на гласува предложение на лидера на ДСБ и народен представител от ПП-ДБ Атанас Атанасов за изслушване на министър-председателя за инцидента в Русе.

Народните представители гласуваха с 62 гласа "за", 91 гласа "против", 32 гласа "въздържал се", с което на практика предложението на Атанасов бе отхвърлено от мнозинството.

Това не се хареса на лидера на ДСБ Атанас Атанасов, който излезе на парламентарната трибуна и поиска прегласуване с мотивиране. Той заяви, че този инцидент придоби много сериозен отзвук в обществото.

"Имаше изявления на властта, но те се разминават с информацията, която изтича и се говори през цялото време за доверие към институциите. Не може да се гради доверие с лъжи и прикриване на информацията", подчерта народният представител.

Въпреки това колегите му депутати не се вслушаха в неговия призив и предложението на лидера на ДСБ за изслушване на премиера отново не мина - 61 гласа "за", 109 гласа "против" и 16 гласа "въздържал се".

Тагове:

Росен Желязков Атанас Атанасов Народно събрание Русе
