IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 94

КНСБ: Сиренето и млякото ни са по-скъпи от тези в Западна Европа

Има картелно споразумение в ценообразуването им, категоричен е Пламен Димитров

10.09.2025 | 18:36 ч. Обновена: 10.09.2025 | 19:23 ч. 12
БГНЕС

БГНЕС

Президентът на КНСБ Пламен Димитров изрази съмнението си, че има картелно споразумение в ценообразуването на млечните продукти в страната. Всички данни на синдиката са изпратени към институциите и очакват тяхната реакция.

"Да се осветли картелът според нас при ценообразуването на някои стоки и услуги от първа необходимост - на млечните продукти най-вече. Няма друго обяснение как от цените на едро, които обявява Държавната комисия по стокови борси и тържища на ежеседмична база, до цените в търговските вериги и малките квартални магазинчета надценката да е между 50-70 до 100 процента". 

Това каза в Русе президентът на КНСБ Пламен Димитров и допълни, че за него е необяснимо защо в търговските вериги цените са от два до 12 процента по-високи, отколкото в търговските обекти, които са в кварталите, съобщава БНР.

От синдиката са подали сигнали към Комисията за защита на конкуренцията и НАП, но до този момент няма реакция от тяхна страна. 

"Направихме в момента първия секторен анализ на хранителните продукти с акцент върху млечните. Очакваме той да завърши до края на месеца и ако това наистина се потвърди, трябва най-накрая КЗК да вземе конкретни решения и санкции. И тогава да видим има ли държавата наистина железен юмрук, или само си приказваме", коментира Димитров и добави:

"Ние наблюдаваме същите тези търговски вериги в седем държави от няколко години. Цената на кравето сирене и на прясното мляко в България в последните две години е една от най-високите - по-висока е от Германия, Нидерландия, Франция. По този повод твърдя, че там има нещо нередно".  

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

мляко цени картел КНСБ
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem