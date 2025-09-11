Иван Таков: СО да закръгли цената на билетите в евро надолу

В декларация по време на първата сесия на СОС председателят на групата на “БСП за България” Иван Таков заяви, че връщането на доверието на гражданите в институциите на общинската власт е приоритет №1 в СОС.

"Нашата група е тук, за да защити интересите на работещите и на хората с по-ниски доходи. Целта ни е София да се развива като град на хората, без несправедливи контрасти между бедни и богати райони и граждани, осигуряващ добър стандарт за работа и живот на всички свои жители", заяви Таков.

Председателят на БСП - София добави, че начинът за връщане на доверието минава най-напред през умението на всички съветници от всички политическите групи да покажат висока институционална култура. "Минава през това да действаме спрямо правомощията ни, да си даваме сметка за отговорността на позицията ни, да осъзнаваме, че представляваме социални групи, а не себе си, заяви Таков.

Председателят на “БСП за България” добави, че обществото в София е крайно разделено в социо-икономически план и това е една от причините трудно да се намери политика, която да удовлетвори всички социални групи едновременно.

“Затова сме различни партии в СОС и сме призвани да защитаваме интересите на различни групи. Да предлагаме политики, които да решават проблемите на тези различни групи. Връщането на доверието ще започне в момента, в който ние успеем да превърнем Столичния общински съвет в терен за спорове именно за такива политики”, добави Таков.

Той изброи и приоритетите на групата на БСП в СОС, по които ще работи през новия сезон.

"Ще настояваме и ще работим така, че средствата от общинския бюджет да се изразходват за подобряване на условията на живот и средата приоритетно в крайните райони. Ще се включим активно в подготовка на Сборния бюджет на Столична община за 2026 година, която настояваме да започне с участието на общинските съветници незабавно, с ясни и изпълними приоритети и ясна децентрализация на бюджетни средства към районите на столицата, заяви той. - Ще концентрираме усилия в посока повишаване на доходите и подобряване на условията на труд на работещите не само в общинския транспорт, но и във всички общински дружества и предприятия, в това число общинските болници и ДКЦ. Ние сме готови да водим политически спорове с всеки, който смята, че в бюджета на столицата вместо пари за тези цели, трябва да има средства приоритетно за едрия бизнес през нереализируема капиталова програма. Партиите вдясно е нормално да защитават тези групи. Затова тук е мястото да водим този разговор, да спорим и да отстояваме интересите на гражданите, които представляваме".

Таков добави, че сред основните приоритети на съветниците от групата на Местна коалиция "БСП за България" ще бъде и подготовката на града за есенно зимния сезон - за осигуряване работата на "Топлофикация София" ЕАД, за гарантиране на отоплението в общинските училища, детските градини и ясли, здравни и социални заведения, за поносими цени, за технологично обновяване, за което групата на БСП беше инициатор.

Според Таков Столична община трябва да даде разсее страховете на гражданите, които са силно притеснени от вдигане на цените и повишаване на инфлацията при смяната на лева с евро от началото на следващата година. "Затова сме категорично решени СО да поеме част от финансовата тежест в транспорта в този момент и цената на всички превозни документи да бъде закръглена надолу. Вярвам, че работата ни ще бъде успешна. И нека не забравяме, че всеки един общински съветник се намира в залата в СОС по силата единствено и само на доверието на гражданите. А това е огромна отговорност не само към настоящето, но и към бъдещето на града и на софиянци", заключи Таков.