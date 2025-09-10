Адвокат: Новите кадри на този етап няма да променят разследването в Русе

Нови кадри хвърлят повече светлина върху инцидента с полицейския шеф в Русе старши комисар Николай Кожухаров.

"На този етап няма да променят разследването. Докато не бъдат извършени съответните видео-технически експертизи, които да установят дали има манипулация по записите, прекъсвания, включително дали времето, което е посочено на дисплея, е действителното време - можем само да спекулираме", коментира адвокат Людмил Рангелов в "България сутрин".

По думите му е възможно да бъдат намерени още записи от околни камери.

"Записите са сериозни доказателства, защото са обективни. Това, което се вижда, няма как да не се е случило, ако не е манипулирано. Тяхната информация, съчетана с гласните доказателства, могат да дадат коректна картина", подчерта юристът пред Bulgaria ON AIR.

"Гледах кадрите. По същество разследването не се променя, но то благоприятства, ако съседът е нанесъл първия удар. Това, което се вижда - не става въпрос за неизбежна отбрана. Ако имаше такива условия, тогава биха могли да бъдат изцяло оневинени. Участието на министъра на вътрешните работи в цялата история беше доста несръчно. Не следваше да дава становища по ситуация, която към онзи момент, а и сега, продължава да е напълно неясна. Сега дори няма баланс между симпатизанти на шефа на МВР и между момчетата. Превъзходството в симпатиите е на страната на момчетата, именно поради тази несръчна намеса на министъра", смята адвокат Рангелов.

Според него е излязла противоречива информация: "Общественото мнение се настройва".

"Ако, както твърди съседът на г-н Кожухаров, шефът на МВР многократно е извикал" "Аз съм полицай", се потвърди и от други източници, агресията на младежите става още по-укорима. Вероятно ще доведе и до по-сериозно наказание, защото каквото и да се случва в държавата, полицаят е защитен. Когато полицай иска да се намеси в конфликт, трябва да го обяви, а ако обстановката не е тежко ескалирала, съответно да покаже и документ. В случая не изглежда разумно той да извади служебната си карта", анализира адвокат Рангелов.

Следва министърът на вътрешните работи и професионалното ръководство да направят изявление, че по случая се извършва независима проверка, след която ще се излезе с позиция, настоя юристът.

"Това, като инцидент, ако не беше участник полицейски началник, не е изключително сложен и значим. Значим го направи полицаят", заключи адвокат Рангелов.

