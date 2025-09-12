Политическият ни живот все повече прилича на латиноамериканска сапунка, политическите ни партии са в криза, а вътре в парламента опозицията не е единна, вече се говори за опзиции, заявиха анализатори в в студиото на "България сутрин".

Предстои нов вот на недоверие към управляващите, внесен от ПП-ДБ и "Възраждане". Утре партията на Костадин Костадинов готви и голям протест.

"Това е малко като в детската градина - кой пръв ще спечели любовта на госпожата. Когато има сериозен вот на недоверие, трябва да има дебат, да има подготвеност, поне на партията, която внася този вот, за да стане истински дебат. Тази несериозност рефлектира върху самите политически формации, които правят тези заявки, обществото вижда това и не е възхитено от тези процедури", каза изпълнителният директор на социологическата агенция "Галъп" Петко Петков в студиото на "България сутрин".

Историкът и експерт по изборни системи доц. д-р Светослав Живков е на мнение, че отдавна се е загубило значение на вота на недоверие.

"Вотът на недоверие невинаги цели сваляне на правителството, понякога става дума и за състезание вътре в опозиционния лагер. Неслучайно колеги говорят за опозиции, а не за опозиция. Това го определям като латиноамериканска сапунка - нашата политика се латиноамериканизира все повече. Единственото хубаво, което аз виждам, е изолацията, в която е напът да отиде "Възраждане". Едно правителство претендира да е евроатлантическо и ни вкарва в Еврозоната, един министър отива на посещение в една тоталитарна страна и се среща с най-големите символи на диктатурата, в една нормална страна това би довело до оставка на дадения министър", допълни доц. д-р Живков в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той припомни, че от ПП-ДБ заявиха, че няма да се качат на "руското влакче": "Но те инициират имат една обща акция с формации, които са с доста спорно реноме. Основната тема на този вот е завладяната държава".

"Освен че има битка и ревност кой да оглави опозицията, виждате, че има неяснота между самите членове на опозицията, конфликтите се изострят, стават по-злобни и враждебни, отколкото срещу правителството. Няма как такава опозиция да не носи комфорт на едно правителство. Членовете на опозицията не осъзнават своята функция и какво трябва да извършат. "Възраждане" не са в добра ситуация и се опитват да се задържат. ПП-ДБ също имат доста сериозни вътрешни конфликти, които ще доведат до "развод". Това не е нито политическо, нито държавническо", подчерта Петков.

Историкът смята, че вотовете на недоверие са обречени не само защото не стигат числата, но и от гледна точка на алтернатива.

"Имаме едно правителство, което претендира да е европейско и дясно, с участие на бивши комунисти, които не са толкова бивши, щом ги видяхме в Пекин, а същевременно имаме една опозиция, която претендира да е евроатлантическа, но колаборира с евразийски формации. Оставка на министър не означава непременно падане на правителството, а падане на правителството не означава предсрочни избори. Но и в крайна сметка не може да използваме предсрочните избори като някакво плашило, за да гарантираме политическо безвремие. Трябва да се попита Борисов къде ще търси коалиционни партньори в един следващ проект", коментира доц. д-р Светослав Живков.

По думите на Петко Петков при евентуални избори днес ГЕРБ ще запази първото си място, а от "ДПС-Ново начало" ще са втори.

"На следващо място, зависи от конфликтите и конюнктурата, ще бъде или "Възраждане", или ПП-ДБ, които е възможно да са с по-малко депутати. АПС няма да влезе, те са в доста трудна ситуация. "Величие" също са под въпрос, защото не знаем тяхното сектантство не знаем в каква насока ще избие. БСП ще влязат, и то може би с малко по-добър резултат, ИТН също ще влязат. Винаги съществуват и други фактори, като президентът Румен Радев, но и там неговата електорална тежест е надценена. Ако той влезе, ще е с доста малки проценти", анализираа изпълнителният директор на "Галъп".

Петков е категоричен, че политическите партии са в криза.

"Румен Радев безспорно е алтернатива, "Възраждане" - също. Вотовете няма да минат, проблемите пред управлението остават. За мен като гражданин е много по-важно какво прави правителството, не съм оптимист. Ще имаме проблем с дефицита, няма как да се покрият приходите", заключи доц. д-р Живков.

