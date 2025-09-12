Адвокат: Споделеното родителство е полезно не само за детето

Промените в Семейния кодекс, свързани със споделеното родителство, още не са станали факт. Те предвиждат възмoжнocт зa cъвмecтнo yпpaжнявaнe нa poдитeлcĸитe пpaвa пpи paзвoд. Адвокатът Пламен Борисов съобщава, че често получава оплаквания от родители.

"Противниците на споделеното правителство искат въобще да не стане реформата. Другият вариант за противниците е реформата да бъде без оборима презумпция за споделено родителство. Реформата слага нещата на мястото им - ако има оборима презумпция и съдът трябва да разпредели времето и отговорностите на родителите поравно", обясни юристът в "България сутрин".

Борисов подчерта, че изобщо не е вярно, че искат да въведат времето да се поделя 50 на 50. Адвокатът обясни, че психолози са изчислили, че ако под 35% на годишна база родител и дете не прекарват време заедно, връзката им не е гарантирана. “Има нормативно определен минимум, който също може да бъде преодолян при домашно насилие, болести и т.н. Нищо не е задължително, пак съдията ще решават", разясни юристът.

По думите му в момента родителските спорове се решават като един обикновен процес - година-две-три... Докато динамиката на семейните отношения е такава, че след малко постигнатото се е променило.

Споделеното родителство е полезно не само за детето

Пред Bulgaria ON AIR адвокатът заяви, че предвиденото производство може да разреши правния спор къде да учи детето. Преди 15 септември трябва да има денонощни съдилища, които спешно да решават тези казуси.

Множество родители съдят държавата в Страсбург, вече има и няколко осъдителни решения.

"Никакви феминисти не са противниците на реформата на споделеното родителство. Споделеното родителство е полезно не само за детето, а и за майката и бащата, за всичките му роднини. Този закон внася порядък в живота ни", категоричен е адв. Борисов.

Според него в момента държавата е организирала глупаво състезание между родителите. "Не е вярно, че сегашното положение било в изгода на майките. Прави майките завинаги вкъщи до печката и да си гледат децата, това е Средновековие", настоя юристът.

Гледайте видео с целия разговор.