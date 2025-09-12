Зафиров: Кметовете на малките населени места са с "вързани ръце"

Кметовете на малките населени места у нас са "буквално с вързани ръце" по отношение на финансови и административни правомощия. Това заяви вицепремиерът Атанас Зафиров пред журналисти в Обзор, където пристигна, за да участва в националния форум "Предизвикателства и възможности за развитие на малките населени места", организиран от националното сдружение на кметовете на кметства.

"Такива са законите и такава е практиката досега. Това е нещото, което местните управници искат да променят“, подчерта Зафиров. Той припомни, че наскоро е провел среща с представители на Сдружението на кметовете на кметства и е изразил пълна подкрепа за идеята за децентрализация.

"Самият аз съм минал по този път и много добре знам какво значи да си с вързани ръце – финансово, административно и всякак", каза още вицепремиерът. По думите му, темата за децентрализацията е отдавна поставена на общественото внимание, но липсата на политическа воля пречи на нейното реализиране.

Поне трябва да направим опит да започнем да я решаваме, допълни той.

Зафиров подчерта, че държавата не прави разлика между кметове на големи и малки населени места, както и че няма "по-важни и по-маловажни", "червени, сини или жълти" кметове.

"Всички са еднакво важни, защото именно те имат най-пряка връзка с хората. А в крайна сметка, това управление го направихме, за да служи на обикновените хора", заяви още вицепремиерът. Той призова срещата в Обзор да се разглежда в този контекст, пише БТА.