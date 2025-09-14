Танер Али от АПС на Доган: Не се притесняваме от избори

Не се притесняваме от избори, заяви Танер Али, зам.-председател на парламентарната група на АПС, след като Ахмед Доган обяви създаването на нов политически проект. Името му е "Алианс за права и свободи".

"На 11 септември учредихме инициативен комитет, с който започваме подготовката на Учредителна национална конференция. Бих казал, че дори закъсняхме. Бяхме стъписани от това, което се случи. Започнахме създаването на нова формация, с която да продължим идеологията и каузата на автентичното Движение за права и свободи", заяви той пред БНР.

Танер Али смята, че казаните някога от Доган думи за обръчите от фирми и разпределянето на порциите са извадени от контекста и са неправилно тълкувани.

В устава на новата партия ще заложим точки, които да ни помогнат да избегнем допуснати вече грешки, обясни Али.

Ще останем либерална формация, обясни още близкият до Ахмед Доган политик.

"След нашето учредяване ще кандидатстваме за регистрация в европейското либерално семейство".

Не е нормално в 21 век да има такива репресии и това, което ни се случи, заяви още той в предаването "Неделя 150".

"Заплахи срещу кметове, репресии срещу наши членове, останали верни на каузата на ДПС. Но ние преодоляхме този шок. Хората се събуждат. При нас има вътрешно усещане, кауза.

Искаме Ахмед Доган да поеме партията. Може би ще бъде единственият лидер, който е учредил две партии. Ще имаме разисквания", смята той.

Танер Али увери, че от АПС ще бъдат активни в подкрепата на вота на недоверие, подготвян от ПП-ДБ.