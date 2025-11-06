Съветник на Радев категоричен: В президентството не се прави партия

Съветникът на президента Румен Радев Явор Гечев коментира, че в обществото се усеща изключителен ентусиазъм и желание за обединение около фигурата на държавния глава. Според Гечев много хора му се обаждат с въпроси и желание да се включат в евентуална бъдеща политическа формация, оглавена от президента.

Той обаче подчерта, че на този етап подобни намерения са само в сферата на обществените спекулации. Гечев припомни, че самият президент ясно е заявил следното: че ако някога и когато реши да създаде партия, той лично и официално ще обяви това.

Пред bTV съветникът на Радев категорично подчерта, че “партия в президентството не се прави”. По този начин Гечев отхвърли и идеята, че подобен политически проект би могъл да се организира от институцията на държавния глава.

Гечев коментира и темата за държавния бюджет и бъдещото приемане на еврото. По думите му настоящият бюджет не притежава ясна посока или стратегическа визия, като от него не може да се очаква да произтекат реални положителни резултати за икономиката.

Той изрази и мнението, че макар в момента да има колебания и несигурност, след около шест до осем месеца — тоест до най-късно август 2026 г. — цените постепенно ще се стабилизират и нормализират. Коментарът му е в контекста на влизането ни в еврозоната.

"Ние в момента сме в безпътица и бюджетът е отражение на това. Реформи вече няма", категоричен е Гечев.

По думите му инфлацията в последната година е в пъти по-висока от обявената официално.

Гечев направи коментар и за ролята на БСП в управляващото мнозинство. "Не се чувствам щастлив от присъствието на БСП във властта и това е мнението на огромната част от електората на партията", обясни Гечев.